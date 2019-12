Investita in via Martiri della Resistenza, 56enne in ospedale

Ennesimo investimento in via Martiri della Resistenza a Termoli. Ad avere la peggio, questa volta, è stata una 56enne di San Martino in Pensilis, M.I. che è stata trasportata immediatamente in ospedale dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli giunti sul posto per prestare i primi soccorsi. Fortunatamente nulla di grave per la donna che non ha riportato brutti traumi a seguito dell’investimento. Sul posto intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per regolare il traffico.