Investita in pieno centro, 80enne trasportata in elisoccorso all’Aquila

Un brutto trauma cranico ha reso necessario il trasferimento dell’80enne rimasta vittima questa mattina di un investimento in via Cesare Battisti a Termoli, nei pressi della Madonnina in elisoccorso in Abruzzo.Le condizioni dell’anziana erano apparse da subito critiche tant’è che dopo l’arrivo al San Timoteo è stato disposto il trasferimento dell’80enne all’Aquila, in una struttura specializzata. L’anziana allarrivo dei soccorsi era incosciente e perdeva sangue dal naso.