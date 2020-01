Investita e uccisa, conducente indagata per omicidio stradale e interrogata

La 40enne ha fornito la propria versione dei fatti alla Polizia Municipale. Dopo la ricognizione cadaverica fissati a domani i funerali della 70enne Michelina Delle Vergini

E’ stata interrogata questa mattina, 4 gennaio, la 40enne che è stata iscritta sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale per aver investito Michelina Delle Vergini, la 70enne deceduta poi ieri pomeriggio, 3 gennaio, per le ferite riportate nell’impatto avvenuto all’altezza dell’incrocio tra viale San Francesco e viale Padre Pio. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti e la 70enne è stata subito soccorsa e trasferita presso il San Timoteo in gravi condizioni. I medici hanno cercato di tutto per salvarle la vita, si stava ipotizzando anche il trasferimento presso un reparto più attrezzato quando, però, il cuore della donna ha smesso di battere. Gli agenti della Polizia Municipale che si stanno occupando delle indagini hanno sottoposto all’alcool test la 40enne che era al volante della vettura al momento dell’incidente per il quale è risultata negativa. La donna, però, è stata iscritta sul registro degl indagati con l’accusa di omicidio stradale come da prassi e questa mattina, accompagnata dall’avvocato Pino Sciarretta, la 40enne ha voluto rispondere alle domande degli agenti della Polizia Municipale fornendo la propria versione dei fatti e di quanto accaduto in quei terribili frangenti. La Procura di Larino ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo della 70enne. Dopo la ricognizione cadaverica il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali che si svolgeranno nella giornata di domani, domenica 5 gennaio, alle 15, presso la parrocchia di San Francesco. Nel frattempo le indagini della Polizia Municipale vanno avanti per definire tutti gli aspetti della vicenda.