Investita e trascinata da un furgone: 92enne finisce in ospedale

L’incidente è avvenuto in via Alfano a Termoli nella serata di ieri, 19 novembre

Brutto incidente quello avvenuto nella serata di ieri, 19 novembre, in via Alfano a Termoli. Un furgone che stava effettuando la retromarcia ha trascinato per diversi metri una 92enne, F.G., senza rendersene conto. L’anziana è caduta a terra sbattendo la testa.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 Molise di Larino e i volontari della Croce San Gerardo che hanno provveduto a trasportare la donna presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli ed ora è attualmente ricoverata nel reparto di Medicina d’Urgenza. La 92enne ha riportato un trauma cranico e diverse ferite.