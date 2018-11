Investita da un’auto, tanta paura per una 30enne

ISERNIA

Migrante investita lungo corso Garibaldi, a Isernia. Di origine nigeriana, trentenne, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Per lei solo lievi contusioni. Erano le 18,15 di oggi, giovedì 8 novembre, quando la giovane migrante è stata investita da un’auto. Il conducente non si è accorto del passaggio della ragazza a causa del buio. Sul posto un’ambulanza del 118, i carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso. Per fortuna, nulla di grave per la donna, trasportata al Veneziale per accertamenti. Al conducente sono stati effettuati i controlli di rito per alcool e droghe, risultati negativi. Solo tanto spavento per la giovane, ma senza particolari conseguenze.