Non si conoscono ancora le condizioni della persona che è stata investita questa mattina, 27 febbraio, in via Monforte, pieno centro di Campobasso. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nella zona in pieno centro a Campobasso nei pressi del mercato coperto e sul posto sono arrivati i medici del 118, gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco.

Investita da un'auto, paura in pieno centro vicino al mercato coperto