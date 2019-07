Investita da un’auto in via Volturno, paura per una bambina

REDAZIONE TERMOLI

Si trovava nella zona di via Volturno, nel quartiere San Pietro, quando in una frazione di secondi è stata investita. E’ stata operata nella notte ed è attualmente ricoverata presso l’ospedale San Timoteo di Termoli una bambina di 10 anni. Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte della serata di lunedì. La bambina è stata subito trasferita in pronto soccorso dove, dopo essere stata visitata, è stata sottoposta a una operazione d’urgenza per ricomporre la frattura alla tibia che si era provocata nell’impatto con la macchina. I carabinieri della compagnia di Termoli stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso.