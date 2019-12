Investita da un’auto in piena notte, 35enne in gravi condizioni

Il conducente dopo il terribile impatto ha tirato dritto senza fermarsi: sull’accaduto indagano i carabinieri

È ricoverata all’ospedale Cardarelli di Campobasso in gravi condizioni la ragazza, 35enne, investita questa notte lungo il corso di Vinchiaturo. Un’automobile, che probabilmente sfrecciava a tutta velocità, lungo la strada principale del centro alle porte del capoluogo l’ha presa in pieno. La ragazza, che pare stesse raggiungendo l’auto di alcuni amici, è stata sbalzata per alcuni metri. Il conducente dell’auto non si è fermato e ha tirato dritto. Immediatamente è scattata la richiesta al 118 e così sul posto è giunto il personale del 118 che, dopo le prime necessarie cure del caso, ha provveduto a trasportare la 35enne presso il Cardarelli di Campobasso dove si trova tutt’ora ricoverata in gravi condizioni. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Vinchiaturo. Non è escluso che qualche informazione in più sul conducente fuggito dopo l’investimento possano arrivare dalle telecamere di sicurezza poste lungo il corso principale del paese.