È stata investita all’altezza della Madonna del Carmelo di Termoli ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti una 91enne. Tutto è accaduto in una frazione di secondo nella prima mattinata di oggi, 3 maggio. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno soccorso la donna e l’hanno trasferita in ospedale.