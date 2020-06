Investimento mortale sulla Statale 158, perde la vita un noto imprenditore: ferito un operaio

Pochi minuti fa, intorno alle 11.40 di oggi, lunedì 22 giugno, si è verificato un incidente mortale sulla statale 158, al di sotto di Colli a Volturno. Secondo le prime ricostruzioni, un imprenditore di Venafro è stato investito da un’automobile, una Punto nera, mentre stava lavorando su un cantiere della Statale 158 Valle del Volturno. L’incidente al al km 29, in territorio di Colli a Volturno, subito dopo il viadotto Ponte Sbieco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e personale Anas. Nulla da fare per l’imprenditore: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, l’uomo è morto sul colpo. La Statale 158 è attualmente interessata da lavori di rifacimento del manto stradale.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente del veicolo abbia invaso la corsia opposta, chiusa per lavori, tamponando la macchina operatrice investendo un operaio e l’imprenditore. Per quest’ultimo, molto conosciuto a Venafro, non c’è stato nulla da fare. Ferito l’operaio.

Sull’arteria al momento vige il senso unico alternato.

Seguono aggiornamenti