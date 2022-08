Investimento mortale, sequestrata la salma dell’85enne. Indagata la conducente dell’auto

È stato disposto il sequestro della salma dell’85enne di Guglionesi morto dopo essere stato investito nel pieno centro del paese bassomolisano. L’uomo era stato ricoverato al Cardarelli e poi in un centro di Vasto ma le sue condizioni si erano aggravate fino al decesso. Il pubblico ministero della Procura di Larino, Marianna Meo ha quindi disposto il sequestro per permettere gli accertamenti medico-legali irripetibili che si svolgeranno presso il San Timoteo di Termoli. Nel frattempo è stata indagata per omicidio stradale la donna, 85enne anche lei, che era alla guida del mezzo che ha travolto l’uomo.