Investimento mortale lungo la Statale 16, deceduto un 28enne

Grave incidente questa sera, domenica 19 luglio, poco prima delle 23:00, lungo la Strada Statale 16 al chilometro 550, in territorio di Campomarino. Un pedone è stato investito e purtroppo è deceduto sul colpo. Sul posto ambulanze del 118 e forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. I volontari della Misericordia non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

A perdere la vita un ragazzo di 28 anni di nazionalità albanese.

Sull’arteria al momento vige il senso unico alternato.

Seguono aggiornamenti