Investimento in pieno centro a Isernia, tanta paura per una donna

ISERNIA

Per fortuna solo tanta paura per una donna che, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 novembre, è stata investita mentre attraversava in prossimità dell’Auditorium di Isernia. La malcapitata è finita a terra, riportando solo qualche ferita non grave. La donna è stata comunque trasportata al Pronto soccorso per essere medicata. Sul posto 118 e Polizia per effettuare tutti i rilievi del caso. Traffico rallentato per diversi minuti in prossimità dell’auditorium, una zona sempre molto trafficata a quell’ora.