‘Investiamo in Salute’, raccolta fondi dell’associazione Mamme per la Salute e per l’Ambiente Onlus

REDAZIONE

Si sono svolte, sabato 6 e domenica 7 aprile 2019, le due giornate organizzate dall’associazione Mamme per la Salute e per l’Ambiente Onlus di Venafro, in collaborazione con i giovani del Collettivo Divergente e con il patrocinio del Comune di Venafro. L’evento di raccolta fondi, denominato “Investiamo in Salute”, da devolvere interamente a favore di attività volte alla tutela della salute pubblica. Infatti, nelle due giornate sono state messi all’asta 12 abiti realizzati dall’associazione con materiale riciclabile, di cui uno è stato donato, in quando fatto di pasta di semola di grano duro, al pastificio La Molisana. Ad aprire il sipario delle due giornate è stata la presidente Mariantonietta Di Nardo, dell’associazione Mamme per la Salute, che ha voluto ringraziare tutti per la riuscita dell’evento. In particolare, un plauso va alle associate delle Mamme per la Salute, che si sono date da fare alla realizzazione di 13 abiti con materiale riciclabile. Ai ragazzi del Collettivo Divergente e all’Amministrazione comunale per averci patrocinato e ospitato in una delle opere più belle di Venafro: la Palazzina Liberty. Questo nuovo evento, a differenza degli altri organizzati in passato che avevano come finalità esclusivamente quella di dare informazioni puntuali sulle criticità ambientali del territorio, ha, per la prima volta, lo scopo di raccogliere fondi da destinarsi interamente ad attività volte alla tutela della salute e del territorio promuovendo la donazione del 5 x 1000 alla nostra associazione. < Siamo partite, nel 2005, dalla constatazione di dati oggettivi presenti nel territorio: l’aumento di patologie, soprattutto allergiche e respiratorie, e, soprattutto nei bambini, e la presenza di varie fonti inquinanti; elementi che ci hanno fatto pensare a una correlazione tra aumento di patologie e inquinamento. Approfondendo le ricerche su questi temi si è capito subito che il problema che emergeva era difficile, pericoloso e di non facile e immediata soluzione. Per continuare illavoro intrapreso in maniera più incisiva, da comitato, nel dicembre del 2010, ci siamo costituti in associazione Onlus. Durante questi anni abbiano superato ostacoli piccoli e grandi, tra gli altri anche una denuncia penale per diffamazione a mezzo stampa. La perseveranza e la tenacia hanno sortito l’effetto sperato: quindici anni fa pochi erano a conoscenza del grado di inquinamento del territorio né erano state prodotte prove che lo dimostrassero, oggi abbiamo molti dati oggettivi e inconfutabili a testimoniare ciò che abbiamo sempre sostenuto e, finalmente, il problema inquinamento è sentito da tutti e molti iniziano a dare il proprio attivo contributo per affrontarlo e risolverlo Il processo di ricerca e informazione è durato diversi anni per colpa del l’ostruzionismo degli enti e della politica. Dagli inizi fino ad oggi, circa 15 anni di storia, molto è stato il lavoro fatto. Abbiamo raccolto dati documentanti la poca attenzione posta a tutela della salute dei cittadini, fatto analizzare matrici alimentari tra cui anche il latte materno, i cui risultati non ci hanno lasciate assolutamente tranquille. Abbiamo presentato denuncia alla Comunità Europea in merito alla mancanza di AIA di alcuni inceneritore presenti sul territorio, presentato esposti alla procura, impugnato il piano Rifiuti, partecipato ai procedimenti AIA dell’inceneritore e del cementificio. Inoltre l’associazione si è costituita ad adiuvandum contro il decreto attuativo dell’art. 35 dello Sblocca Italia, che prevede di inserire l’inceneritore di Pozzilli tra gli impianti strategici di interesse nazionale. In merito a ciò il Tar Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia alla commissione Europea il giorno 8 maggio 2019 e noi saremo presenti a Lussemburgo con il nostro avvocato, ancora una volta, come sempre, in difesa del nostro territorio e della nostra salute. L’intervento economico della nostra associazione ha permesso che il 12 novembre 2018 lo studio di una prima valutazione dello stato di salute dei residenti di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano, commissionato, dall’allora Presidenza del Consiglio Regionale, al dott. Fabrizio Bianchi del C.N.R. di Pisa fosse reso pubblico; i dati preoccupanti e statisticamente significativi, resi noti in tale occasione, rendono urgente e necessario la redazione di un vero studio epidemiologico- eziologico sul territorio, e grazie alla disponibilità dell’amministrazione di Venafro si sta procedendo in tal senso. Il 1 aprile scorso l’Associazione, insieme al WWF O.A. (Organizzazione Aggregata) Molise, ha impugnato il P.R.I.A.M.O, il Piano Regionale della Qualità dell’Aria approvato dal Consiglio Regionale, senza che venissero rispettati neppure gli obbiettivi strategici posti a base dello stesso piano. Nulla si è fatto per ridurre l’incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali e individuare e prevenire nuovi pericoli per la salute legati a fattori ambientali. I nostri rappresentanti politici continuano ad approvare piani strategici che incidono fortemente sulla tutela o meno della nostra salute senza tenere in alcun conto l’obbiettivo di difenderla ma inducendo ancora una volta i cittadini a impugnare ciò che loro approvano.” A chiudere il sipario con soddisfazione è stata, la presenza di una delegazione del pastificio la Molisana, dove per loro e in bella mostra cera l’abito realizzato interamente di pasta, singolarmente cucita a mano, e donato alla ditta La Molisana.