Investì un’anziana senza soccorrerla, la Cassazione accoglie il ricorso della Procura

Investì, nella notte del 18 maggio scorso, un’anziana donna che camminava lungo via Garibaldi, trascinandola per circa 80 metri. Lei, un’infermiera, non si fermò a prestarle soccorso e successivamente, grazie alle immagini delle telecamere posizionate lungo la strada, le forze dell’ordine sono andata a prenderla a casa. Per la 43enne di Campobasso. dopo gli accertamenti di rito, sono subito scattate le manette per guida in stato di ebbrezza, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso e fuga. La donna, infatti, fu poi trasferita nella casa circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, l’infermiera rimase in carcere solo due giorni in quanto l’arresto non fu convalidato dal Gip che ne dispose l’immediata scarcerazione. Infatti, nel corso dell’udienza di convalida il magistrato dispose che la donna tornasse in libertà.

In seguito, il procuratore D’Angelo impugnò in Cassazione la revoca della detenzione in carcere, presa in via cautelativa, ed è notizia di oggi che la stessa Corte Suprema si è pronunciata in favore della custodia cautelare accogliendo quindi il ricorso presentato.

Tuttavia, per la donna non vi sarà alcuna conseguenza. Resta comunque indagata, ma in libertà.