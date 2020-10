Investì con l’auto un anziano. Condannato a due anni e 8 mesi

Si è chiuso con la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione il rito abbreviato in sede di giudice per le indagini preliminari a carico di Bartolo D’Adderio, imputato per omicidio stradale per aver travolto e ucciso l’82enne Donato Rubortone. La sentenza è stata letta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Larino, Federico Scioli di fronte all’avvocato dell’imputato Pino Sciarretta e a quello della parte civile Antonio D’Ettorre. Il pubblico ministero Ilaria Toncini aveva richiesto 8 anni di reclusione senza le attenuanti ma il Gip ha optato per una pena decisamente più lieve. Tutto accadde in una manciata di minuti nella tarda serata del 22 gennaio 2019 quando la macchina guidata da D’Adderio travolse e uccise l’anziano che stava attraversando via Martiri della Resistenza. Sottoposto ad alcuni test il 52enne risultò positivo al drug test. Un test che, però, la difesa ha sempre impugnato ritenendolo non esaustivo a determinare le condizioni di guida dell’uomo. Oggi la sentenza di condanna a 2 anni e 8 mesi. “Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza ma è probabile che faremo ricorso in Appello perché ritengo il mio assistito innocente”, ha affermato l’avvocato del 52enne, Pino Sciarretta.