Investe un daino con la moto sul Macerone, centauro riporta diverse fratture

Disavventura nel tardo pomeriggio per un motociclista 50enne di Monteroduni, in transito lungo la statale 17, sul Macerone. Improvvisamente, vicino Rionero Sannitico, gli ha tagliato la strada un daino in libertà, che il motociclista non ha potuto evitare. L’animale investito è morto e il cinquantenne di Monteroduni è finito rovinosamente a terra, riportando diverse ferite. Soccorso sul posto da alcuni automobilisti di passaggio è stato poi portato dal 118 al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, dove gli sono state riscontrate diverse fratture costali. Al momento è ancora in ospedale.