Investe un cavallo pentro e finisce in ospedale, chieste misure di tutela per la specie protetta

È Giancarlo Calvanese di “Stop animal Crimes Italia” che dà la notizia di quanto accaduto sulla strada provinciale per Montenero Val Cocchiara, paese sul cui territorio vive la specie protetta del cosiddetto Cavallo Pentro.

“Purtroppo si è verificato quello che temevamo – afferma – In pratica, tre cavalli vagavano ieri sera sulla provinciale in territorio di Montenero Val Cocchiara quando è sopraggiunta un’auto che non ha potuto evitare l’impatto, investendo uno degli animali. Un incidente molto serio, visto che il conducente è stato trasportato in ospedale, la vettura (una Fiat Panda, ndr) è semi-distrutta”.

Nell’incidente è purtroppo rimasto ferito alle zampe il cavallo investito che è stato abbattuto. La vicenda è stata portata a conoscenza delle autorità perché, come chiede Calvanese, si verifichi come vengano utilizzati i fondi erogati agli allevatori del cavallo pentro, che dovrebbe essere custodito nelle stalle e non lasciato a girovagare in libertà, diventando un rischio per gli automobilisti.