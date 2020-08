Investe un cane e scappa, ore contate per il pirata della strada: l’animale resterà paralizzato

Lo hanno visto alcuni passanti agonizzante sul ciglio della strada. Ed hanno allertato immediatamente i soccorsi. Un cane è stato investito nella mattinata di ieri, venerdì 7 agosto, a contrada Selva Piana a Campobasso, nei pressi del vivaio, da un pirata della strada. Da un automobilista che, dopo averlo investito, si è dileguato. Sul posto sono giunti i volontari dell’Oipa e gli agenti della Polizia Municipale. Tanta l’indignazione, soprattutto sui social, dove sono state riprese e fotografate le operazioni di soccorso al povero cagnolino. Che, purtroppo, resterà paralizzato. I volontari lo hanno portato prima presso una clinica del capoluogo e successivamente è stato condotto presso una struttura specializzata di Roma. Dove gli è stata diagnosticata una grave frattura della colonna vertebrale, oltre a lesioni importanti al midollo spinale che lo costringeranno all’immobilità a vita. Purtroppo per il cagnolino di soli due anni non c’è molto da fare. Se ne stanno prendendo cura i volontari dell’Oipa e probabilmente sarà avviata una raccolta fondi per poterlo dotare di un carrellino e permettergli di camminare.

Il pirata della strada, che non si è nemmeno fermato per soccorrere il povero animale, potrebbe avere le ore contate. In zona, infatti, è presente una telecamera della videosorveglianza che avrebbe potuto riprendere la scena. Le immagini ora saranno visionate dagli agenti della Municipale che potrebbero risalire all’autore dell’investimento. Il quale, tuttavia, andrebbe incontro esclusivamente ad una sanzione amministrativa, non essendo previsto il penale per questo genere di reati.