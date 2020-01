Investe ragazza e fugge, trovato e denunciato il pirata della strada

REDAZIONE

Ieri sera è giunta al numero di emergenza 113 la segnalazione di un investimento di una ragazza in via Tedeschi il cui autore, a bordo di un’auto di colore chiaro, subito dopo, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. (L’articolo QUI)

Alcuni passanti, che hanno assistito alla dinamica, prontamente hanno chiamato le forze dell’ordine, riuscendo ad annotare una parte della targa alfanumerica dell’auto pirata.

Le volanti della Questura immediatamente si sono recate sul posto dando il via alle ricerche del fuggitivo.

Nel giro di pochissimo tempo l’auto è stata rintracciata dal poliziotto di quartiere, grazie anche all’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza e l’autore, nel frattempo allontanatosi a piedi, è stato identificato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

Ad incastrarlo, oltre alle parti della carrozzeria recuperate dalla Volante e perfettamente combacianti con le parti mancanti all’auto dell’investitore, anche le testimonianze dei cittadini e la presenza della chiave di casa della ragazza investita finita, in seguito all’urto, sullo sgocciolatoio di plastica tra il parabrezza ed il cofano.

L’auto è stata sottoposta a sequestro e la persona, un 45enne isernino, risultato comunque negativo all’alcooltest, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di fuga in seguito ad incidente con danni a persona ed omissione di soccorso.

La ragazza in seguito alle cure mediche è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni.