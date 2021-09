Investe cinghiale con l’auto, conducente ferito a causa dell’impatto

E’ accaduto ancora! Solo per un caso l’esito di questo ennesimo incidente dovuto all’impatto di un’auto con un cinghiale, non ha avuto consguenze nefaste. Durante la scorsa tarda serata (erano circa le 23 di mercoledì 22 settembre) un’auto che percorreva la strada a ridosso delle Coste di Oratino, alle porte di Campobasso, si è scontrata con un grosso cinghiale. Impatto inevitabile a detta dell’autista che ha voluto condividere con Il Quotidiano del Molise un’ennesima disavventura annunciata. “Un bestione ha attraversato la strada all’improvviso senza lasciarmi il tempo di evitarlo – ha detto – e purtroppo sono uscito fuori strada ed ho ho avuto un contraccolpo che ora mi costringerà a portare un presidio sanitario al collo per diversi giorni, così come hanno deciso al Pronto Soccorso del Cardarelli dove mi hanno portato poco dopo”. E il cinghiale che fine ha fatto? Abbiamo chiesto: “L’ho visto correre e zoppicare, poi si è dileguato”.

Una disavventura che si somma a tutti quei disagi che da mesi, forse anni, affliggono l’entroterra e i centri abitati del Molise.