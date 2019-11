Investe 70enne in via Firenze e scappa, trovato positivo a droga e alcool

REDAZIONE TERMOLI

E’ stato trovato positivo all’alcool test e al drug test il pirata termolese D.P.L. che nel tardo pomeriggio di ieri ha investito con la sua Alfa un uomo di 70 anni che stava attraversando la strada in via Firenze, fuggendo via. Sono state le preziose testimonianze delle tante persone presenti ad aver permesso agli agenti di Polizia di rintracciare il giovane. Dapprima si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcool test e successivamente, portato in ospedale, è risultato positivo anche al drug test.