Investe 70enne e fugge, rintracciato pirata della strada

L’incidente in via Firenze. Sul posto 118 e Polizia

E’ stato rintracciato dalla Polizia il pirata della strada che avrebbe investito un uomo di 70 anni che stava attraversando la strada in via Firenze. L’investimento si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre, quando erano da poco trascorse le 18 lungo la trafficata strada di Termoli. L’uomo alla guida, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, pare stesse procedendo a velocità parecchio sostenuta quando di fronte a lui si è trovato il 70enne. L’impatto sarebbe stato molto forte e l’uomo sarebbe stato sbalzato per strada. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia che hanno condotto l’uomo in pronto soccorso per gli accertamenti di rito. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Grazie alle dichiarazioni dei testimoni il pirata della strada fuggito dopo l’investimento sarebbe stato rintracciato dagli agenti.