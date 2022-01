Invenzioni orfane

di Marianna Meffe

Per molti grandi del passato la fama è arrivata soltanto dopo la loro morte, quando ormai era troppo tardi per godersela.

Pensiamo a capolavori come “Il maestro e Margherita” di Bulgakov oppure alla Notte stellata di Van Gogh: per entrambe le opere il riconoscimento della loro grandezza è arrivato postumo.

Ma questa triste sorte non ha toccato soltanto immortali opere di fantasia, ma anche invenzioni più pratiche.

È questo, per esempio, il caso della Goodyear, marchio produttore di pneumatici oggi tra i più noti al mondo.

Il buon Charles Goodyear fu il primo ad avere la brillante idea di mischiare la gomma allo zolfo per ottenere un materiale impermeabile, resistente e flessibile, più versatile della sola gomma, che invecchiando si seccava, perdendo totalmente elasticità.

Era il 1839 e, povero in canna, Charles impiegò tutti i suoi risparmi per il brevetto di quell’invenzione rivoluzionaria: ma non ebbe fortuna dato che quella scoperta non sembrava trovare campo di applicazione.

La vulcanizzazione della gomma si sarebbe rivelata un’intuizione fondamentale solo nel 1898, con l’invenzione dello pneumatico: da allora la prima fabbrica di pneumatici porta il nome del loro precursore.

Charles morì in miseria nel 1860; in viaggio per andare a trovare la figlia malata, non resse alla notizia della sua morte.

E non conobbe mai neppure il successo della sua scoperta: tuttavia, se oggi il mondo può spostarsi su ruote, è anche merito di questo sconosciuto e sfortunato inventore!