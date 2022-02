Invasione Ucraina, non solo gas petrolio: prezzi alle stelle anche per grano e mais

Kiev è rispettivamente il quinto e il quarto esportatore mondiale di questi cereali: il grano ha raggiunto il record di 344 euro a tonnellata, il mais 304

Non solo gas petrolio. L’attacco russo in Ucraina ha avuto conseguenze devastanti anche per i prezzi di grano e mais, di cui Kiev è rispettivamente il quinto e quarto esportatore mondiale. In particolare, il grano si è spinto fino a un picco record di 344 euro a tonnellata, superando nettamente il precedente record storico di 313,5 euro a tonnellata toccato il 24 novembre scorso, prima di ritracciare a 320 euro sulla scadenza di marzo. Il mais ha invece visto il prezzo salire a fino a 304 euro a tonnellata dai 280 euro della vigilia. In questo caso il record risale al 4 agosto scorso quando il contratto aveva chiuso a 320 euro.

Intanto domani, venerdì 25 febbraio, alle 12:15 si terrà l’informativa sulla crisi Ucraina del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Aula al Senato, mentre martedì 1° marzo sono previste le comunicazione con voto dell’Assemblea partendo sempre da Palazzo Madama e poi andrà alla Camera. È quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo del Senato.