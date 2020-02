Intitolazione di una strada a don Gianico. L’ex sindaco Farina scrive a Corallo

TRIVENTO. L’ex sindaco di Trivento, Tullio Farina, ha scritto una lettera all’attuale primo cittadino, Pasquale Corallo. «Caro Pasquale, questa volta ti scrivo non per qualcosa che non hai fatto o hai fatto male, ma per qualcosa che potresti fare e fare anche bene… Penso di poterti parlare perché so che tu assolvi al tuo ruolo di sindaco evitando di fare la scimmia dispettosa e questo è un tuo punto di forza. Mi rivolgo a te per rappresentarti un fatto davvero ancronistico accaduto sul comune di Trivento, durante i cinque anni della trascorsa amministrazione, per consentire a te che non sei nato a Trivento, ma ormai triventino residente di lunghissima data, per aver formato qui la tua famiglia di riparare ad un torto fatto ad una persona che ha fatto la fortuna di Trivento dal secondo dopoguerra fino alla sua morte avvenuta il 10 agosto 2001. La persona in questione è naturalmente don Bertrando Gianico sacerdote ed educatore nativo di Roccavivara ma che ha svolto tutta la sua attività sacerdotale soprattutto come rettore del convitto vescovile maschile di Trivento .

Il compianto dottor Silvio Colaneri in suo discorso del 15 ottobre 1954 cosi si rivolgeva verso don Gianico, dopo il decreto ministeriale dell’istituzione dell’istituto magistrale, “esprimendo la sua riconoscenza e la sua infinita gratitudine a colui che è stato unico e vero artefice, il dinamico ed intelligente prof. Don Bertrando Gianico. Va a lui il nostro plauso. Egli ha saputo in pochi anni, con la passione che lo anima per la scuola fare di Trivento un centro fiorentissimo di studi con la creazione della scuola media, del ginnasio superiore e delle scuole Magistrali. Il decreto del Ministro viene a premiare la sua opera. Ora il prof. don Gianico ha fatto per Trivento più di quanto si poteva attendere da lui; sarà merito delle nostre autorità comunali apprezzarne l’opera grandiosa, proteggerla con ogni mezzo, incrementarla. Trivento sa che il suo avvenire è nella scuola, come le sue glorie passate poggiano sulla cultura e sul sapere. Orbene in virtù di quanto detto, nella mia qualità di consigliere comunale insieme agli altri consiglieri di minoranza, nella passata consiliatura ho tentato per ben due volte di far intitolare una strada del centro cittadino a don Gianico con le delibere n. 59 del 22/10/2014 e n. 59 del 16/10/ 2017 puntualmente però bocciate dall’intera maggioranza consiliare con motivazioni risibili. I vari componenti della maggioranza chi per dispetto, chi per ignavia. chi per ignoranza , non conoscendo l’operato di don Gianico hanno in entrambe le occasioni votato contro il provvedimento proposto dalla minoranza. Situazione ancora più bizzarra e stravagante si è verificata, allorquando gli ex convittori di don Gianico, pubblicando un libro su di lui hanno chiesto al sindaco pro tempore di Trivento, che per bel due volte aveva votato contro le due delibere citate, di scrivere la pagina di presentazione del libro. La risposta del sindaco è stata strabiliante per la sua contraddizione perché pur negando un giusto riconoscimento a don Gianico così si esprimeva su di lui nella prima pagina del libro “Tanti sono i meriti di monsignor Gianico e multiformi i frutti della sua opera di educatore. Non vi dubbio che la Sua intuizione più grande fu quella di offrire alle nuove generazioni, negli anni ancora difficili che seguirono il secondo conflitto mondiale, l’opportunità della conoscenza, attraverso l’apertura di nuove scuole di Trivento autentico capoluogo delle aree interne“. E potrei continuare in ulteriori elogi scritti sul libro di don Gianico e in tal senso invito i tutti ad una sua lettura dove in prima pagina campeggia la pagina sindacale di presentazione del libro. Chiunque legga questo mai potrebbe pensare che ad un così illustre protagonista della storia di Trivento venisse negata l’intitolazione di una strada.

E pure una così imbarazzante e strana situazione si è verificata. Come si fa a dire e fare tutto e il contrario di tutto? Ma c’è ancora di più. Il 18 maggio del 2012 gli eredi di Don Gianico inviarono una missiva avente ad oggetto “ Donazione immobile” con la quale si comunicava all’Amministrazione comunale la volontà di donare al Comune l’immobile che era stata sede del convitto maschile dove don Gianico ospitava i convittori. La coerenza vuole che chi non è d’accordo non solo sia conseguenziale a quello che pensa ma ne espliciti anche le motivazioni, senza nascondersi dietro chiacchiericci o peggio ancora pettegolezzi di piazza, se ha gli attributi. C’è da non credere, ma ancora oggi forse i malcapitati eredi attendono una risposta. Non mi dilungo più nella narrazione di quanto accaduto nei cinque anni di amministrazione passata per non cadere in una polemica che non gioverebbe alla causa e per non rinnovare il ricordo di comportamenti inqualificabili che hanno provocato una umiliazione immeritata a tutti coloro che hanno voluto bene a don Gianico. Oggi mi rivolgo a te per sapere se la sua amministrazione voglia far cadere nell’oblio del tempo tutta la preziosa opera svolta da don Gianico o al contrario voglia riparare ed un torto commesso nei confronti di chi avrebbe meritato e merita gratitudine eterna. Il prossimo 10 di agosto verrà, perciò non farti trovare impreparato nel ricordo di chi per Trivento ha fatto tanto.

Ironia della sorte, forse potrebbe spettare ad un sindaco non nativo di Trivento, che neanche ha conosciuto don Gianico dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Resta, perciò, nella storia di Trivento non per una pagina di ipocrisia in un libro, scritta per fare bella mostra di sè, ma per un atto dovuto e concreto che ricordi ai posteri don Gianico con l’intitolazione di una strada cittadina. Personalmente sono disponibile per l’occasione anche a darti tutto il mio aiuto e il materiale in mio possesso, per la giornata commemorativa Il tutto a costo zero per gli amanti del risparmio».