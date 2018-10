Intitolata la strada alla pittrice Elena Ciamarra

VITTORIO SCARANO

TORELLA DEL SANNIO

È stata scoperta la targa di intitolazione della strada alla pittrice Elena Ciamarra. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Lombardi, ha voluto questa importante giornata dedicata ad una figura di eccellenza e di spessore artistico, quale Elena Ciamarra. La strada a lei dedicata costeggia l’intero centro storico del paese. La giornata, ricca di appuntamenti e baciata da un sole quasi estivo, ha avuto inizio nella sala convegni, alla presenza delle autorità e scolaresche.

Tra gli ospiti, il figlio della pittrice, Leonardo Cammarano e il nipote, Andrea Cammarano. Presente anche il Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico. Leonardo aveva spostato la quarta figlia di Benedetto Croce, mentre Andrea è docente presso l’Università Federico II di Napoli, e titolare della cattedra in Filosofia Medioevale. Il sindaco Lombardi ha fatto gli onori di casa, ricordando l’illustre concittadina, «la nostra iniziativa vuole essere il primo passo verso la riscoperta di una grande artista quale Elena Ciamarra. Il suo nome è un vanto per la nostra comunità ma, siamo anche consapevoli, che può essere una opportunità al contempo, una occasione per far conoscere il nostro paese, anche oltre i confini nazionali. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile l’avvio di questo programma culturale che sarà alimentato nel corso degli anni – ha concluso Lombardi – e voglio citare i volontari della Pro loco “Tre Torri”, tutti gli ospiti che hanno conferito solennità alla giornata. E in ultimo voglio lanciare un invito a tutto il mondo della cultura e della scuola, dall’Infanzia all’Università, di visitare la mostra appena inaugurata, dove si può toccare con mano la sensibilità, la tecnica e la potenza espressiva della sua arte». La mostra, denominata “Il luogo della vita e della meraviglia”, curata da Claudio Neri e Franco Valente e seguita dai volontari della Pro loco “Tre Torri”, rimarrà aperta tutti i giorni e fino al 9 dicembre prossimo, presso la sala al primo piano del Municipio.