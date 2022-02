Intitolare una strada o un’Aula a “Big” Gino: lo chiedono i cittadini

Non si è spenta l’eco della commozione per la dipartita di uno dei sindaci più amati di Campobasso

Non si è spenta l’eco della commozione per la dipartita di uno dei sindaci più amati dalla cittadinanza. Un personaggio a tutto tondo, non solo politico di spessore. Stimato da colleghi di tutti gli schieramenti che gli hanno riconosciuto qualità umane e politiche e soprattutto amato dal popolo. E non sono molte, soprattutto di questi tempi, le personalità politiche apprezzate e stimate, soprattutto dai cittadini. Ma Luigi Di Bartolomeo, al secolo Big Gino, ha lasciato traccia del suo passaggio terreno. Principalmente a Campobasso, dove i cittadini ora chiedono che gli venga tributato il giusto riconoscimento. Attraverso l’intitolazione di una strada, di una Piazza o di un’Aula. Qualcuno ha lanciato l’idea dell’Aula consiliare del comune del Campobasso, per altri sarebbe più significativa una strada. Qualsiasi cammino si intenda percorrere, è importante che ci sia la volontà di farlo e che si faccia relativamente in fretta. Per non ripetere gli errori del passato: pensiamo al Capitano, Michele Scorrano, per il quale, evidentemente, non è stato fatto tutto il necessario per tributargli il riconoscimento che meritava e merita per quanto fatto per Campobasso.

I cittadini del capoluogo spingono affinché l’amministrazione comunale faccia il possibile per conservare la memoria di Gino Di Bartolomeo. E l’unica strada percorribile è quella di un’intitolazione. Siamo certi che gli amministratori del capoluogo, di maggioranza e opposizione, sappiano cogliere l’opportunità, venendo incontro ad una volontà popolare. Per ricordare un uomo schietto, verace che si è battuto ed ha amato la sua città, da vero campobassano doc. redcb