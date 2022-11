Intitolare una strada ai “Maestri del Commercio”, la proposta arriva in Commissione

Nel corso dell’ultima seduta della Commissione Consiliare Sviluppo Economico e Attività Produttive, la presidente Margherita Gravina, ha portato all’attenzione dei componenti della commissione la richiesta inoltrata dal presidente dell’Associazione 50&Più Molise, promossa dalla Confederazione Nazionale del Commercio e dei Servizi, Cav. Michele Natilli, al Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con la quale si propone un’iniziativa per onorare la professionalità degli imprenditori commerciali del passato, del presente e del futuro: ovvero l’intitolazione di una strada o piazza di Campobasso ai “Maestri del Commercio”, lavoratori che, con il loro senso del dovere e con il loro quotidiano impegno, hanno dato negli anni un’importante contributo alla crescita sociale, economica e culturale della nostra Città.

“La richiesta dell’Associazione è stata portata in discussione in commissione per sviluppare, con la collaborazione di tutti i componenti, un confronto su questa possibilità e per così, poi, determinare le tappe da individuare per seguire un iter procedurale in merito. – Ha dichiarato la presidente della Commissione, Margherita Gravina – L’iniziativa, come ci ha fatto sapere il presidente Cav. Michele Natilli, è stata già promossa in altre importanti città italiane.”

Il capoluogo di regione che ha già saputo rendere omaggio ai mestieri che hanno caratterizzato il suo passato, potrebbe così giungere a dedicare una Via a tutti coloro i quali, al di là dello specifico settore di appartenenza, hanno intrapreso con passione, coraggio, creatività e dedizione l’attività commerciale. Sarebbe un modo per riconoscere l’importanza del ruolo ricoperto. Considerate le caratteristiche del nostro sistema economico, le piccole attività hanno da sempre rappresentato la parte più viva e dinamica del nostro apparato produttivo, dando un contributo alla diffusione del benessere e alla costruzione dell’identità cittadina.