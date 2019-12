In accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli e in vista delle festività natalizie, la Rieco Sud effettuerà un intervento straordinario di pulizia delle strade del centro cittadino, per mezzo di spazzamento meccanico e manuale.

Lo spazzamento verrà effettuato venerdì 20 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 15.00 nelle seguenti vie: via Dante, piazza Bega, corso F.lli Brigida, corso Umberto I, via Carlo del Croix, corso Vittorio Emanuele II, via Roma, via Sannitica, via Mario Milano, via Mario Pagano, via XX Settembre.

Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini a non parcheggiare le auto nelle suddette vie per permettere agli operatori ecologici di effettuare una pulizia completa del manto stradale e dei marciapiedi.