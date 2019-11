REDAZIONE

Il servizio acquedotti del Comune di Isernia avvisa che lunedì 11 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, in Via Libero Testa, sarà sospesa l’erogazione idrica a causa di urgenti lavori dì manutenzione sulla condotta comunale.

Nella stessa giornata, per provvedere ad analoghe opere manutentive, potrebbero verificarsi interruzioni della fornitura d’acqua nelle zone della città approvvigionate dal serbatoio di accumulo situato in località Colle Impergola.