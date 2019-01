Interruzione flusso idrico per interventi urgenti: giorni e zone interessate

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Una serie di interventi di manutenzione urgente alla rete idrica comunale comporteranno l’interruzione del flusso idrico in alcune zone della città da domani a giovedì. Domani, a partire dalle ore 13:30 circa, niente acqua alle utenze ubicate in via Scardocchia, via de Santis, via Gazzani, via Pirandello, via Alfieri, via De Amicis, via Foscolo, via Leopardi, via Nievo, via Pascoli, via Verga e viale Manzoni (nel tratto compreso dall’ex Romagnoli alla rotatoria in corrispondenza con l’incrocio di via Leopardi). L’erogazione idrica verrà ripristinata entro la serata dello stesso giorno, salvo complicazioni.

Mercoledì, invece, a partire dalle ore 8:30 circa, sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze ubicate in contrada Macchie, contrada Colle Leone (zona depuratore San Pietro), contrada Selvapiana (dalla rotatoria di contrada Macchie alla rotatoria ubicata al di sotto della tangenziale, compreso zona area di servizio Matrix). Inoltre verranno interessate via San Lorenzo e una piccola parte di contrada S. Antonio dei Lazzari, precisando che per queste due zone la chiusura idrica verrà effettuata a partire dalle ore 13:30 circa. L’erogazione idrica verrà ripristinata entro la serata dello stesso giorno, salvo complicazioni.

Giovedì l’interruzione del flusso idrico interesserà due aree. A partire dalle ore 8:30 circa fino alle ore 14:00 circa saranno interessate dall’assenza temporanea di acqua via San Giovanni dei Gelsi, via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia, via Trentino Alto Adige, via Emilia, via Romagna, via Umbria, via Marche, via Lazio, contrada San Giovanni dei Gelsi, contrada Casale, contrada Colle Arso, contrada Colle Calcare, contrada Colle Castellano, contrada Colli, contrada Limiti, contrada Mascione e contrada Polese, precisando che non verrà interrotto il flusso idrico agli edifici scolastici presenti in zona. A partire dalle ore 13:30 circa fino alle ore 20:00 circa toccherà a via San Giovanni dei Gelsi (nel tratto tra la rotatoria con via Puglia e la rotatoria con via Friuli Venezia Giulia), via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia e via Liguria precisando che con questo intervento verrà interrotta l’erogazione idrica anche alle due scuole dell’Istituto Comprensivo Jovine.