Interruzione energia elettrica in città, le vie interessate. Chiuse anche due Scuole

E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l’interruzione dell’energia elettrica nella giornata di lunedì 13 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nelle seguenti vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) nel Comune di Campobasso:



Via S. Giovanni 253, 259, 263, 269, da 275 a 277, 287, 297, 307, 259a, da 126 a 128, sn

Contrada S. Giovanni dei Gelsi sn

Via Lombardia 18

CHIUSE ANCHE DUE SCUOLE

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, vista la comunicazione con la quale il dirigente scolastico del Comprensivo “F. Jovine” ha informato che per il giorno di lunedì 13.3.2023 E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise, procederà all’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 anche nell’area di Via Friuli Venezia Giulia n. 1 e di via Liguria, ha preso atto che nell’area indicata sono presenti entrambi i Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “F. Jovine” e che pertanto, per quella giornata, si determinerà, in quei plessi, il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Considerato che allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee fornite da E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica, il sindaco Gravina ha emesso una propria Ordinanza con la quale dispone la chiusura per entrambi i Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “F. Jovine” per il giorno di lunedì 13.03.2023.