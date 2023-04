Interruzione energia elettrica a Campobasso, l’elenco delle strade interessate

Martedì resterà chiusa la scuola dell’infanzia Cep Nord ‘Giovanni Paolo II’

E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l’interruzione dell’energia elettrica nella giornata di martedì 18 aprile 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nelle seguenti vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) nel comune di Campobasso:

· Via Altobello 3, 11, 19, 33, 3a, 3b, sn

· Via De Gasperi 31, 29a, 31a, sn

· Via Gramsci 21-1

· Con. S. Giovanni in Golfo da 9 a 11, 17, 47, 18-1, da 10 a 16, 46, 12a, 46a, 18-2, sn

· Contrada Polese 5, da 9 a 15, da 21 a 29, da 61 a 65, da 71 a 79, 9a, 13a, 13b, 15a, 15b, 15c, 21a, 21b, 21d, 21g, 21h, 21i, 21m, 21n, 23a, 23b, 23c, 27b, 61a, 61b, 63a, 65a, 21a-1, da 6 a 16, da 22 a 26, 30, da 60 a 66, 72, da 76 a 78, 8a, 8b, 14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 26a, 26c, 28a, sn

· Contrada Colle Arso da 1 a 9, da 15 a 19, 23, da 29 a 33, 1a, 1d, 7c, 1/1, da 10 a 16, da 20 a 22, da 26 a 28, da 34 a 36, 16a, 16b, 16c, 20b, sn

· Contrada Polese da 31 a 37, 55, 59, 33a, 33b, 57a, 34, da 38 a 40, da 56 a 58, 30b, sn

· Contrada Cerreto da 7 a 9, da 13 a 15, 9a, 9/1, da 2 a 4, da 8 a 12, 10a, 8/1, sn

· Contrada Colle Arso da 35 a 41, 35a, 35b, 47/a, 38, 52, sn

· Contrada Colli 11, da 10 a 12, da 16 a 18, sn

· Contrada Casale 11, 11a, 12, 26a, 26b, 26c, sn

· Contrada Colli 7, 13, 1c, 13a, da 2 a 4, sn

· Contrada Colli 19, 7a, 9a, 9b, 9c, 8, 14, sn

· Contrada Cerreto 1, 17, sn

· Loc. Scarafone 35

· Contrada Mascione 10a

· Contrada Polese 6

· Contrada Colli sn

A causa di quanto sopra riportato, il sindaco ha inoltre firmato una ordinanza che dispone la chiusura della sede della Scuola dell’infanzia Cep Nord Giovanni Paolo II in via De Gasperi n. 1, per il giorno martedì 18 aprile.