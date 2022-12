Interruzione dei servizi di pagamento emessi dal Comune di Campobasso

Si comunica che per un problema tecnico, nella giornata del 27/12/2022, non risultano pagabili i modelli PAGOPA emessi dal Comune di Campobasso. Il problema è in fase di risoluzione, si consiglia di provare ad effettuare i versamenti a partire da domani 28/12/2022, ricordando che i modelli di pagamento inoltrati risultano validi.

Eventuali ritardi nella risoluzione della problematica non determineranno l’applicazione di oneri aggiuntivi.