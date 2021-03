Interrogatorio in Procura, Giustini prende tempo: chiesto e ottenuto il rinvio di una settimana

Mentre a Roma sono ore cruciali per la nomina del nuovo commissario, Giustini chiede e ottiene il rinvio dell’interrogatorio inizialmente previsto per la mattinata di mercoledì 10 marzo 2021. La procura di Campobasso, come noto, ha emesso un’informazione di garanzia nei confronti del Commissario per la sanità della Regione Molise, il generale Angelo Giustini, per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Per gli inquirenti il commissario non ha deliberato atti di sua competenza, necessari all’erogazione dei livelli assistenziali in relazione all’emergenza pandemica e per aver illegittimamente nominato il dg dell’Azienda Sanitaria del Molise quale commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, incarico, secondo la Procura, “di sua pertinenza e non derogabile ad altri”. Nelle scorse ore l’ennesimo colpo di scena: rinvio di una settimana per l’interrogatorio del generale previsto appunto per la mattinata di mercoledì 10 marzo. È stato lo stesso Commissario regionale alla Sanità che lo ha chiesto al procuratore D’Angelo, ottenendolo. Probabilmente Giustini ha bisogno di riordinare carte ed idee insieme ai suoi legali. Siccome le contestazioni della Procura investono un arco di tempo abbastanza lungo il Commissario dovrà reperire copia di tutti i carteggi intercorsi con Asrem, Regione e Ministero. Un lavoro di non poco conto che richiede certamente i suoi tempi. Giustini indagato per abuso ed omissione d’ufficio per dimostrare le sue ragioni ha bisogno certamente di carte e documenti che lo possano discolpare. Da qui la richiesta di un rinvio.