Interrogatorio di Giustini posticipato a martedì 16, il generale verso le dimissioni

Il commissario ha annunciato che le lettere saranno spedite in giornata. Venerdì in consiglio dei ministri potrebbe essere nominato il successore

Così come annunciato nella serata di ieri, il generale Angelo Giustini non si è presentato questa mattina, mercoledì 10 marzo, in tribunale a Campobasso dove era atteso per l’interrogatorio di garanzia. Il commissario ad acta alla sanità molisana ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell’interrogatorio che è stato spostato a martedì 16 marzo. La procura di Campobasso, come noto, ha emesso un’informazione di garanzia nei confronti di Giustini per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Il procuratore D’Angelo ha concesso lo spostamento e l’interrogatorio, come detto, si terrà martedì 16.

Intanto il generale sarebbe pronto a farsi da parte e ad ufficializzare le sue dimissioni. Giustini già questa mattina avrebbe annunciato ai suoi più stretti collaboratori di voler provvedere, entro la giornata, ad inviare le lettere contenenti le sue dimissioni da commissario ad acta alla sanità molisana. Dimissioni che, secondo i ben informati, sarebbero irrevocabili e non conterrebbero le motivazioni. Ovviamente attendiamo conferme ufficiali perché già il 30 dicembre scorso il generale aveva annunciato ai quattro venti le sue dimissioni che poi non sono mai state formalizzate. Questa volta l’eventualità è concreta e in giornata potrebbero essere protocollate. Anche perché Roma sta già pensando al suo sostituto. Che potrebbe essere scelto già nel consiglio dei ministri in programma venerdì. E’ in quella sede, infatti, che viene effettuata la nomina, su indicazione dei ministri della Salute e del Mef. In queste ore si rincorrono le voci sulla successione di Giustini, ma per il momento nulla è stato deciso. Il presidente Toma, come noto, ha fornito la sua disponibilità a ricoprire il ruolo, ma i suoi più stretti collaboratori smentiscono che stia facendo pressioni sui partiti nazionali per ottenere il posto. Pressioni che, invece, sono giunte da 5 Stelle e Pd locali, come noto, affinché non si nomini il governatore.

Ad ogni modo, a poco più di due anni dalla scelta di Giustini, effettuata dal prima governo Conte nel dicembre 2018, la sanità molisana, nello stallo più totale in questo periodo drammatico, si ritrova nuovamente senza guida. A pagare il conto di questa situazione, ovviamente, sono sempre i cittadini che chiedono scelte rapide e responsabili. redpol