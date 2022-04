Interrogatorio di Domenico Riccio, il direttore dellUfficio delle Entrate non risponde

Questa mattina Domenico Riccio, direttore dell’agenzia delle Entrate di Isernia, arrestato la scorsa settimana per tentata concussione, è giunto in tribunale a Isernia accompagnato dall’avvocato Benedetto Maria Iannitti del foro di Santa Maria Capua Vetere, per l’interrogatorio di garanzia.

Riccio s’è avvalso della facoltà di non rispondere. Troppo corposo il fascicolo e troppo poco il tempo a disposizione dell’avvocato per imbastire una linea difensiva efficace.

Ugualmente l’avvocato Iannitti (vedi intervista) nelle prossime ore chiederà al riesame una misura meno afflittiva dei domiciliari.

Riccio è stato arrestato in una operazione coingiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza su delega della Procura. Per l’accusa avrebbe chiesto al commissario della Dr Motor Company in concordato un milione di euro per alleggerire l’esposizione debitoria dell’azienda nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.