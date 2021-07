Interpreti e dettagli per il II° Concerto alla Vergine sul piazzale della Cattedrale di Venafro

Prende a definirsi il programma del II° Concerto alla Vergine, la serata lirica del prossimo 16 luglio sul piazzale della Cattedrale di Venafro nell’ambito della Festa della Madonna del Carmine, ripristinata dopo un anno di assenza causa covid ed accolta a braccia aperte da ambulanti e lavoratori in genere. In effetti l’appuntamento festivo popolare della imminente metà di luglio, esattamente il 15 e 16, torna seppure con le dovute limitazioni, per cui ci si sta prodigando perché risponda alle attese della collettività locale desiderosa di tornare ad incontrarsi e divertirsi, favorendo nel contempo la ripresa delle attività lavorative ambulanti, tipiche delle festività popolari. Il lavoro cioè come primo ed irrinunciabile aspetto del prossimo evento popolare venafrano, così da soddisfare le istanze di tanti.”Da troppo tempo stiamo fermi -si ricava dagli ambulanti di Venafro e dintorni- mentre le nostre famiglie hanno esigenze e necessità irrinunciabili. Perciò ben venga la Festa della Madonna del Carmine di Venafro, con ovvia nostra gratitudine per chi in tal senso sta prodigandosi!”. Ed allora vediamo da vicino interpreti, dettagli e programma di massima del citato II° Concerto alla Vergine, l’appuntamento civile prioritario dei due giorni di festa. Ne saranno interpreti i Soprani Antonella Inno di Isernia e Federica D’Antonino di Pozzilli, il Tenore Ivan Lualdi di Napoli ed il Baritono e concittadino Maurizio Esposito. Pianista sarà Carlo Feola di Caserta. n via di definizione anche la partecipazione di altri musicisti, che a giorni daranno la loro adesione. ”Il Concerto -fa sapere Antonella Inno che sta curando la definizione del programma d’intesa col Baritono napoletano Maurizio Esposito- consisterà nel primo tempo in arie d’opera e d’operetta tra le più conosciute, proponendo il grande patrimonio operistico italiano e no, come Giuseppe Verdi dall’Opera “La Traviata” <Parigi o cara>, Donizetti dall’Opera “Elisir d’amore” <Quanto amore>,Mozart dall’Opera “Don Giovanni” <Là ci darem la mano>. Ci saranno poi arie del grande Giacomo Puccini ed un omaggio ‘ a Ennio Morricone recentemente scomparso. Ma anche romanze, canzoni classiche che hanno fatto la storia del repertorio della canzone italiana come “Mamma” di Bixio, Andrea Bocelli e senza dimenticare canzoni straniere come “Memory” di B, Streisand e “Beautiful that way” (La vita è bella) e soprattutto le amate canzoni classiche napoletane”.Ed infine la novità assoluta : ci saranno anche le telecamere di Zona Rossa Web Tv, telelibera molisana che riprenderà l’intera serata. Il Concerto inizierà alle h 21,30 con posti a sedere liberi e per tutti.

Tonino Atella