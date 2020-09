Interi paesi senza acqua: le telecamere di Mattino 5 in Molise (VIDEO)

Nel Basso Molise interi centri, ormai da diverse settimane, sono costretti a fare i conti con l’emergenza acqua. Nei paesi costieri, soprattutto in estate, si registra solitamente un aumento considerevole della popolazione e di conseguenza aumenta il fabbisogno e il consumo di acqua. Ma, a causa della carenza idrica, molti Comuni sono stati costretti a chiudere l’erogazione in diverse ore della giornata. Della questione si è occupata anche la trasmissione di Canale 5, “Mattino 5”, che nella mattinata odierna, venerdì 18 agosto 2020, ha inviato una troupe in Basso Molise per verificare le condizioni in cui si trova la popolazione costretta a convivere da settimane con l’emergenza acqua.