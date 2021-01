Interi nuclei familiari in isolamento a Campomarino ma l’Asrem non concede la zona rossa

Con una pec indirizzata al presidente della regione, Donato Toma, il sindaco di Campomarino, Silvestri, ha chiesto l’istituzione della zona rossa per il piccolo comune bassomolisano. L’Asrem però ha dato esito negativo nonostante la presenza di una cinquantina di positivi in paese. Proprio per cercare di tamponare rapidamente la situazione il sindaco ha emanato, nella giornata di oggi, 27 gennaio, una nuova ordinanza che appunto ordina a tutti i soggetti residenti e/o domicilaiti nel comune di Campomarino, risultati positivi al Covid-19 all’esito di test sierologici e/o antigenici accertati da strutture sanitarie private di dare immediata informazione al proprio medico di base, al pediatra e al sindaco quale autorità sanitaria locale attraverso la mail staffsindaco@comunecampomarino.it o attraverso il numero 0875/531208 e di osservare l’isolamento fiduciario volontario fino a diversa verifica e/o disposizione da parte dell’Autorità Sanitaria Regionale. Questa ordinanza si unisce a quella già emanata nella giornata di ieri che prevedeva la sospensione dei mercati comunali (alimentari e non alimentari) e di attività commerciali in forma ambulante fino al 10 febbraio 2021. Ad oggi, dunque, la situazione a Campomarino è particolarmente critica. Interi nuclei familiari in isolamento e diversi focolai attenzionati. Dal Comune invitano i cittadini alla collaborazione soprattutto in virtù dell’ultima ordinanza sindacale emanata.