Interdetto l’accesso in tribunale a Vasto agli avvocati provenienti dalla zona rossa

Gli avvocati provenienti dalle zone rosse non potranno entrare nel Tribunale di Vasto. E’ quanto stabilito dal presidente Bruno Giangiacomo e del procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio così come riportato dall’Ansa Molise. In particolare, “si invitano gli avvocati provenienti dalle zone rosse a valutare, ove consentito dalle disposizioni di legge, la possibilità di celebrare il procedimento in remoto”. Il documento di fatto rappresenta, soprattutto per gli avvocati del vicino Basso Molise dove 27 Comuni sono in ‘zona rossa’, una forte limitazione, soprattutto per le cause penali. “Salvo le azioni che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino vorrà adottare – dichiara l’avvocato di Termoli Rolando Santagata – ci si rammarica per un provvedimento opinabile e dalla dubbia legittimità che colpisce i professionisti molisani e i propri clienti, i quali, pur non essendo malati, sono di fatto messi nella condizione di non poter lavorare in quel Foro”.