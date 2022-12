Interazioni comunicative tra specie viventi: la due giorni UniMol

Lunedì 5 e martedì 6 dicembre, “La comunicazione interspecie: sfide epistemologiche e ricadute applicative” – Sala “Enrico Fermi”, Biblioteca d’Ateneo

All’Università degli Studi del Molise si terrà, nei giorni 5 e 6 dicembre 2022, il convegno dal titolo “La comunicazione interspecie: sfide epistemologiche e ricadute applicative”. Si tratta di un’iniziativa interdisciplinare che mirerà a focalizzare l’attenzione sui temi, espliciti ed intrinsechi, delle interazioni comunicative che costantemente vigono tra specie viventi e, in particolare, fra persone ed animali.

La due giorni, organizzata da UniMol – con il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione e il Centro Linguistico di Ateneo – si svolgerà nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in Viale Manzoni a Campobasso, a partire dalle ore 9:30 di ciascuna giornata.

Interverranno al dibattito accademici provenienti da diverse università italiane per fare sintesi e il punto sugli studi legati alla comunicazione interspecie, abbracciando – in questa occasione di confronto – molteplici ambiti scientifico-culturali: dalla linguistica alla filosofia, dall’antropologia alla sociologia, passando per la storia, la religione, l’etica, il diritto, senza tralasciare settori relativi a etologia, zootecnia, veterinaria, medicina e pedagogia.

Di rilievo anche la presenza, tra i relatori, di Roberto Marchesini, Direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale (Siua) filosofo, etologo e zooantropologo che da oltre vent’anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a ridefinire il ruolo degli animali nella nostra società.

L’iniziativa vede inoltre il supporto di diverse Associazioni, Enti ed Istituzioni tra cui: Comitato Bioetico di Ateneo (Unimol), Università di Foggia, Parco nazionale del Gargano, Parco Nazionale della Majella, MareVivo, CSV Molise, CSV Foggia, NuovoMeridionalismoStudi.

Tra gli obiettivi trasversali del convegno, oltre al far nascere un dibattito costruttivo tra accademici, vi è l’intento di mirare alla sensibilizzazione della popolazione su tematiche vicine ai concetti della tutela degli animali.

I DETTAGLI DEL PROGRAMMA