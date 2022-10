Inter-Sampdoria, arbitrerà Massimi di Termoli: è la sua prima volta con i neroazzurri

L’Aia ha annunciato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato di Serie A TIM 2022/23. L’Inter ospiterà la Sampdoria al Meazza sabato sera, 29 ottobre (20.45) e a dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione di Termoli. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Galetto e Massara. Quarto uomo Cosso, al VAR Nasca (Paganessi assistente VAR).

PRECEDENTI SAMPDORIA – Massimi ha diretto la Sampdoria due sole volte: una vittoria (1-0 contro il Cagliari nel 2019), e una sconfitta (1-2 contro il Torino lo scorso gennaio).

PRECEDENTI INTER – Sarà la prima volta in assoluto coi nerazzurri per il fischietto molisano, che ha diretto l’Inter per quattro volte a livello Primavera con tre vittorie e un pareggio.