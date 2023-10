Integrazione finanziaria e sociale dei migranti, Prefettura e Unimol partecipano al progetto “Tu e l’economia”

Dal 4 ottobre prossimo i primi incontri a Campobasso dedicati ad adulti fragili per rispondere a domande e bisogni quotidiani come aprire un conto corrente, inviare soldi all’estero, chiedere prestiti o investire in prodotti finanziari

La Prefettura di Campobasso e l’Università degli Studi del Molise (Unimol) aderiscono alla campagna di diffusione del progetto educativo Tu e l’economia. Orientarsi per scegliere meglio, ideato dalla Banca d’Italia, che prenderà avvio a Campobasso il 4 ottobre 2023 con un programma di formazione/informazione rivolto ai migranti. Oggigiorno, una cultura finanziaria adeguata è indispensabile, come saper leggere e scrivere, per esercitare i propri diritti, per partecipare consapevolmente alla società e sentirsi pienamente inclusi.

Tu e l’economia è un’iniziativa dedicata ad adulti fragili e con una scarsa cultura finanziaria, che risponde a domande e a bisogni quotidiani – quali aprire un conto corrente, inviare soldi all’estero, chiedere prestiti, investire in prodotti finanziari, e così via – e spiega i principi e i temi di base dell’economia e della finanza. Gli argomenti sono affrontati e sviluppati in maniera concreta e con un linguaggio molto semplice e adatto a tutti e sono fruibili direttamente tramite un’app. Per destinatari e impostazione didattica Tu e l’economia si presenta pertanto come un’opera innovativa, originale e unica nel suo genere. Maggiori dettagli sul progetto sono disponibili sul Portale di educazione finanziaria della Banca d’Italia (https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/tu-ed-economia/index.html). Il primo incontro del 4 ottobre è rivolto agli operatori del settore pubblico e privato che a diverso titolo sono a contatto con i migranti presenti nella provincia di Campobasso. Nel corso dell’evento, che si svolgerà nei locali della Filiale della Banca d’Italia, con possibilità di collegamento da remoto, dalle ore 14 alle ore 18, esperti della Banca d’Italia illustreranno i materiali didattici predisposti: l’app, la guida per i formatori e il fascicolo per i discenti.

Successivamente gli operatori faranno formazione a un campione di migranti. I risultati della somministrazione campionaria verranno poi rielaborati e valutati, congiuntamente dalla Banca d’Italia e dall’Unimol. L’esperienza molisana contribuirà ad acquisire elementi per individuare, tra quelli proposti, tematiche, metodi e esercitazioni pratiche maggiormente rispondenti alle esigenze di alfabetizzazione finanziaria dei migranti e elaborare “raccomandazioni metodologiche” per una ottimale fruizione dei materiali didattici. Il progetto si concluderà con un convegno organizzato presso l’Università degli Studi del Molise in cui, tra l’altro, si discuteranno i risultati della sperimentazione lavoro e le ricerche in corso sul tema.