Installazione dehors, la minoranza all’attacco: “Ennesimo ritocchino”

“Il regolamento sull’installazione dei dehors é stato approvato dalla precedente amministrazione, ma ahimè ha già subito una modifica in questa consiliatura ed è in procinto di essere nuovamente modificato -si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali di minoranza al comune di Termoli- Certo le esigenze e le richieste cambiano e bisogna adeguarsi ai tempi, ma questa volta i dubbi sono tanti e sinceramente non riusciamo a comprendere i motivi di questo ennesimo ritocchino.

Intanto la prima cosa che balza agli occhi è questa: non ci é mai capitato che proposte di modifica di tale tipo provenissero da un consigliere comunale, nonché PRESIDENTE della IV commissione consiliare “lavori pubblici” e poi, ASSURDO, la proposta di modifica prevede SOLO e ripetiamo SOLO, possibili implementazioni o modifiche per AMBITI TURISTICI del lungomare nord o sud della città, come se il turismo a Termoli fosse appannaggio solo di queste due zone. Come dire tutti gli altri Figli di un Dio (consigliere) minore.

Al di là delle questioni tecniche e legali che lasciamo alla competenza degli addetti agli uffici comunali, non riusciamo a capire (o non vogliamo) perché ci si affanna a proporre questa ulteriore quanto inspiegabile modifica.Certo e lasciamo a Voi le interpretazioni, quando le cose interessano i proponenti vengono assaliti da raptus degni di un velociraptor (tutto subito e senza discussioni).

Vi terremo informati, intanto approfondite leggendo la proposta di delibera.Nostro compito é informare e rendere partecipi i cittadini i quali possono dare suggerimenti o anche chiarire i nostri dubbi.