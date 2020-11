Installato nell’area parcheggio del Veneziale il punto tamponi di Isernia

È stato trasportato e installato da Vigili del Fuoco e Protezione Civile il container che ospiterà il punto prelievo per tamponi Covid di Isernia. Nel container, collocato nel parcheggio pubblico a sud dell’ospedale, saranno ospitati i sanitari e le apparecchiature. Mentre per i prelievi verrà creato un percorso coperto da una pensilina lungo il quale saranno incanalate le auto delle persone da sottoporre a tampone. In sostanza un “drive in” dei tamponi. All’inizio della prossima settimana il punto prelievo dovrebbe iniziare a funzionare.