Installate due “Panchine non ostili” nel Dog Park in via Friuli Venezia Giulia

Installate «due nuove splendide panchine per arredare il Dog Park di via Friuli Venezia Giulia, realizzate dagli ospiti dei Centri Socio Educativi Peter Pan e G. Palmieri nell’ambito del progetto “Panchine non Ostili” – si legge in un post dell’assessore, Simone Cretella, pubblicato sui suoi canali social ufficiali – promosso dal Comune di Campobasso ed i CSE Unificati Campobasso.

Le panchine, allestite nella “Bottega del legno” del Centro Socio Educativo, sono fatte in materiali rigorosamente recuperato da vecchi bancali, e su ognuna di loro sono riportati differenti messaggi del ‘Manifesto della comunicazione non ostile”.

Un progetto che mette al centro l’inclusione sociale e la tutela dei beni comuni, dando la possibilità agli utenti dei centri di sviluppare le proprie capacità manuali e creative, mettendole a disposizione della collettività tramite elementi di arredo urbano di cui potranno nel tempo beneficiare tutti.

Dopo l’installazione di questa mattina, avvenuta anche alla presenza di una rappresentanza dell’associazione Il nostro quartiere San Giovanni, nelle prossime settimane, saranno montate ulteriori panchine anche in altre zone della città per arredare ed arricchire nuove aree e luoghi di socializzazione».