‘Insieme per ritrovarci Lions e Leo’, ad Ascoli Piceno presente anche il Molise

I Lions Club del Distretto 108A (Romagna, Marche, Abruzzo, Molise) si ritroveranno domani, domenica 2 agosto 2020, alle ore 10, a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, per l’Incontro d’Estate, dal tema ‘Insieme per ritrovarci Lions e Leo’.

Un momento importante per il movimento lionistico molisano, considerando che, nell’occasione, si terrà l’annuale passaggio delle cariche del Distretto 108A.

Nuovo Presidente distrettuale del Leo Club, l’associazione giovanile del Lions Club International, è il molisano Gian Marco Iulietto del Leo Club Campobasso, il quale succederà a Martina Cerioni del Leo Club Fabriano.

Il motto scelto dal presidente Iulietto è ‘Turn we wish into we will’, ovvero ‘Trasformare ciò che desideriamo in ciò che faremo’. Tra i suoi obiettivi, valorizzare le competenze dei singoli soci, sviluppare aree di azione su cui operare, come la comunicazione, la salute, l’ambiente e i giovani.

Nell’occasione ci sarà anche il passaggio di consegne del Governatore del Distretto 108A del Lions Club International: Francesca Romana Vagnoni subentra a Tommaso Dragani.

Il Lions Club Campobasso sarà presente con il presidente Stefano Maggiani, il vice Eugenio Astore e il Global Service Team, Alfredo Potito.

“Per noi è un momento importante – ha affermato Stefano Maggiani, presidente del Lions Club Campobasso – Innanzitutto, ci ritroveremo con tanti amici. E, poi, avremo modo di vedere il nostro socio Leo, Gian Marco Iulietto, iniziare la sua esperienza da presidente distrettuale. A lui va il nostro in bocca al lupo, ma siamo certi che riuscirà a far valere tutte le sue competenze”.

“Il nostro ringraziamento per quanto fatto va a Tommaso Dragani – ha concluso Maggiani – E l’in bocca al lupo va alla neo-governatrice Francesca Romana Vagnoni”.