Inseguono auto dopo la rapina ed esplodono colpi, paura a Petacciato

REDAZIONE TERMOLI

Stavano inseguendo una macchina ritenuta quella utilizzata per una rapina al centro commerciale “Insieme” di San Salvo quando sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola. Paura in via Mediterraneo a Petacciato dove nella tarda serata di ieri la Polizia di Vasto avrebbe inseguito e sparato contro una macchina con a bordo due giovani. Stando a una primissima e ancora parziale ricostruzione gli agenti impegnati nelle ricerche della banda che aveva messo a segno poco prima una rapina alla gioielleria Sarni Oro di San Salvo si sarebbero spinti fino a Petacciato sulle tracce dell’auto a bordo della quale si sarebbero allontanati i quattro rapinatori. Una volta giunti nel paese avrebbero però intercettato un’Audi grigia con dentro due giovani estranei al fatto, che spaventati non si sarebbero fermati. A quel punto gli agenti avrebbero esploso alcuni colpi contro le gomme. Illesi ma sotto shock i ragazzi residenti nel paese bassomolisano.